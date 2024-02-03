شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

2-يجب تحديد المادة أو المواد التي يرغب الطالب في التظلم من نتيجتها.

3- سداد الرسوم المقررة ومقدارها (20) جنيها في المادة الواحدة لصفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي)، و(40) جنيهًا في المادة الواحدة للصفين الأول والثاني الثانوي.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5- حال أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.