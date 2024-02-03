شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وكالة الفضاء المصرية تعلن نجاح إطلاق القمر التجريبي Nexsat-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، إعلان الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بنجاح إطلاق القمر التجريبي Nexsat-1 ، وتأكيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حذف بعض الدروس في مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائى.

محذوفات مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائى.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: أنه فى مادة الرياضيات مثلاً للصف الخامس الابتدائى: تم حذف مفهوم التقدير وما يرتبط به من عمليات وذلك لتكرارها عبر الصفوف الدراسة المختلفة، وحذف بعض المسائل الكلامية الصعبة، وتحقيق الهدف منها بطرائق أخرى أكثر سهولة على الطالب، مشددة على أنه يتم تغيير عناوين بعض الدروس لتناسب محتواها.

وكالة الفضاء المصرية تعلن نجاح إطلاق القمر التجريبي Nexsat-1

أعلن الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بنجاح إطلاق القمر التجريبي Nexsat-1 اليوم السبت الموافق الثالث من فبراير لعام 2024 ، وذلك قبالة سواحل مدينة يانغجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية.

الأرصاد: تحسن نسبى فى الأحوال الجوية بداية من اليوم.. وارتفاع طفيف بالحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه بداية من اليوم ستشهد البلاد تحسنا نسبيا وتدريجيا في الأحوال الجوية، وتبدأ درجات الحرارة ترتفع بشكل طفيف.

جوزيه جوميز يصل نادى الزمالك لقيادة أول مران للفريق

وصل الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، مقر القلعة البيضاء استعدادًا لقيادة أول تدريب للفريق بعدما تولى القيادة الفنية بشكل رسمى.

الأهلي يعلن إصابة وسام أبو على بشد فى العضلة الخلفية

أكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن الأشعة التي ‏أجراها وسام أبو علي لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد فى العضلة الخلفية، وتم تحديد البرنامج ‏العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.‏

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ27 ألفا و238 شهيدا و66 ألفا و452 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27238 شهيدا و66452 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز".

جارديان: نحو 300 ألف شخص يشاركون فى مسيرة لدعم فلسطين بلندن

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه من المتوقع أن يشارك مئات الآلاف من المتظاهرين فى مسيرة لدعم فلسطين عبر وسط لندن اليوم السبت، فى أول مظاهرة وطنية ببريطانيا منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان ألا ترتكب قواتها الإبادة الجماعية فى غزة.

25 شهيدا فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة

استشهد 25 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة ، لليوم 120 على التوالى.

مبيعات هيئة الكتاب تتجاوز الـ3 ملايين جنيه فى 9 أيام

أكد مصدر لـ"الخليج 365" أن حجم المبيعات داخل جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب تجاوز الـ3 ملايين جنيه خلال التسع أيام الأولى من فتح أبواب المعرض لاستقبال الجمهور، إذ شهد الجناح إقبالاً كثيفًا على الكتب المخفضة ضمن مبادرة وزارة الثقافة التي تبدأ من جنيه حتى 20 جنيهًا، إلى جانب شراء الموسوعات على رأسهم موسوعة سليم حسن التي يبلغ سعرها 2000 جنيه.

ميتا: مارك زوكربيرج معرض للوفاة بسبب ممارسته أنشطة عالية الخطورة

فى عالم عمالقة التكنولوجيا سريع الخطى، حيث يمكن لكل خطوة أن تحدث فارقا عبر السوق، جلبت Meta تطورًا غير متوقع إلى الطاولة، ففى تقريرها المالي الأخير كشفت الشركة عن حجر عثرة محتمل لا يرتبط سوى برئيسها التنفيذى مارك زوكربيرج، ويبدو أن ميتا ليس سعيدًا جدًا بخيارات نمط حياة زوكربيرج.

فصائل عراقية: مقتل 16 فردا وإصابة 25 آخرين بالهجمات الأمريكية

أعلنت فصائل عراقية، عن مقتل 16 فردا وإصابة 25 آخرين بالهجمات الأمريكية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

الأرصاد: الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية الغربية وعودة فرص الشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تظل الأجواء شديدة البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة الحرير الأمريكية فى أربيل

قالت "المقاومة الإسلامية بالعراق" في بيان اليوم السبت، إن عناصرها هاجموا "قاعدة الحرير الأمريكي في أربيل شمال العراق بالطيران المسيّر"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو".

سعر الذهب اليوم 21 في مصر يسجل 3950 جنيها للجرام

استعاد الذهب بريقه من جديد لقترب من تسجيل أعلى مستوى تاريخي في مصر، في ظل تزايد العوامل الداعمة لسعر الذهب في مصر، افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت، عند المستوى 3950 جنيها للجرام وسط تغيرات لحظية في أسعار الذهب.

مدبولى يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء خلال يناير الماضي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يناير ٢٠٢٤، من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

5 خطوات للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة إلكترونيا.. قدم الطلب الآن

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ولأول مرة إمكانية التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية إلكترونيًا، وذلك للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

قصف مدفعى إسرائيلى كثيف يستهدف أحياء غرب مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن قصف مدفعي إسرائيلي كثيف يستهدف أحياء غرب مدينة غزة شمال القطاع، وخان يونس جنوبا.