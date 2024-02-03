شكرا لقرائتكم خبر عن 107 شهداء و165 مصابا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و165 مصابا خلال 24 ساعة.

وأضافت في بيان اليوم السبت، أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 27.238 شهيد و 66.452 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت بلدتي كفر عين وبيت ريما شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

وطالبت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووصول المساعدات بشكل فوري وإطلاق سراح الرهائن.

وقالت الوزيرة البلجيكية، إن هناك إمكانية كبيرة لتصاعد الوضع في المنطقة، ويجب أن نحذر من وقوع ذلك.