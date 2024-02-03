شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوى 2024 فى الجيزة .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج جميع طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وقرب عودة الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني، والمقرر أن ينطلق 10 فبراير الجاري.

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ولأول مرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالإضافة إلى نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي؛ للاستعلام عنها بالرقم القومي ورقم الجلوس، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وأعلنت المديرية نتائج صفوف النقل داخل المدارس على أيام متتالية وبشكل موحد على مستوى المحافظة، حيث أعلنت الأربعاء الماضي نتائج الصفوف (الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي)، كما أعلنت الخميس الماضي نتائج الصفين (السادس الابتدائي والثاني الإعدادي)، وذلك في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، ودون تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى.

وأكدت المديرية بدء تلقي الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة اعتبارًا من غدًا الأحد 4 فبراير 2024 ولمدة 15 يومًا طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ولأول مرة إمكانية التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية إلكترونيًا، من خلال الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net، وذلك للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور. وذلك للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

ومن المتوقع أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة خلال الأسبوع الجاري نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، إلكترونيًا بموقعها الرسمي على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/، للاستعلام عنها بالرقم القومي أو رقم الجلوس، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأعمال المراجعة بالكامل واعتماد النتيجة. للاستعلام عنها بالرقم القومي أو رقم الجلوس، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأعمال المراجعة بالكامل واعتماد النتيجة.

يُذكر أن المديريات والإدارات التعليمية حددت توزيع درجات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن مجموع الصف الأول الثانوي العام 280 درجة وأيضا الصف الثانى الثانوى وتوزع بواقع 140 درجة لكل فصل دراسى.