شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد الأعمال بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت ، الأعمال بالمتحف المصرى الكبير، والمشروعات بالمنطقة المحيطة به.

وكان اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، قد استعرض فى اجتماع سابق عرضا تناول خلاله الموقف التنفيذي للمشروع، والأعمال المنتهية به، والتي شملت المبنى الرئيسي شاملا الجزء المتحفي والخدمي، والمباني المحيطة، وهي مبنى الدخول ومبنى التذاكر، والمطعم، والأهرام، ومبنى متعدد الاستخدام، بالإضافة إلى ميدان المسلة المعلقة، والحدائق المحيطة، و مناطق انتظار السيارات القائمة والمستجدة.