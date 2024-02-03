شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل قيادات "الأهرام" بالمقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام وعلاء ثابت رئيس التحرير، ومدير التحرير أشرف صادق، حيث قدموا التهنئة باسم المؤسسة لقداسته بمناسبة الأعياد.

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، مركز "منارة العالم" التابع للديوان البابوي، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتفقد قداسة البابا مقر المركز بمشتملاته، وألقى كلمة أشاد فيها بمركز "منارة العالم" وما سيقدمه من إضافة لشباب كنيستنا، وبجهود المهندس رفيق الطوخى مدير الديوان البابوى فى القاهرة ومدحت فاروق المشرف على المركز، كما كرَّم قداسته كل من كان له تعب في تأسيس وإنشاء المركز.

ويعد "منارة العالم" مركزًا مخصصًا لخدمة شباب وشابات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بهدف تدريبهم وتمكينهم للاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم الإبداعية في إنتاج محتوى مسيحي مؤثر وجذاب بلغات متنوعة على الإنترنت، يلبى احتياجاتهم الروحية والاجتماعية والمهنية، بالتعاون مع الخدام والخادمات المهتمين بخدمة الشباب على مستوى الكرازة المرقسية.