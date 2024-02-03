شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن الحداد العام على أرواح ضحايا القصف الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس مجلس الوزرا العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإعلان الحداد العام في دوائر الدولة ومؤسساتها كافة، ترحماً على أرواح شهداء قواتنا المسلحة والمدنيين الذين ارتقوا نتيجة القصف الأمريكي على مناطق عكاشات والقائم غرب محافظة الأنبار.

كما أدانت الرئاسة العراقية "العدوان الأمريكي" على الأراضي العراقية – السورية، قائلة إن العدوان الذي تعرضت له مدينة القائم في محافظة الأنبار ومناطق حدودية عراقية أخرى غرب البلاد من قبل الولايات المتحدة وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، يُمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، رغم إعلان الحكومة العراقية غير مرة رفضها مثل هذه الأعمال، كما أن هذه الهجمات تعمل على تصعيد التوتر وتهدد أمن واستقرار المنطقة ككل.

ونفذت القوات الأمريكية غارات على مناطق حدودية في العراق وسوريا، أدت إلى مقتل وإصابة عددا من المدنيين والعسكريين وفق البيانات الصادرة من بغداد ودمشق.