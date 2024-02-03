شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تزور جناح "معلومات الوزراء" بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وكان في شرف استقبالها عدد من قيادات المركز.

وخلال الزيارة اطلعت على إصدارات المركز المختلفة المشاركة في المعرض، كما تم استعراض الإصدارات المعروضة بتقنية الواقع الإفتراضي "الميتافيرس".

كما عُرض على عدد من التطبيقات والمواقع المختلفة الخاصة بالمركز، وأشادت بإصدارات المركز المختلفة، كما أشادت بمجهودات المركز وإصداراته المختلفة، كما اشادت بالتعاون المستمر بين المركز ووزارة الثقافة.

ودعا المركز زوار المعرض كافة لزيارة جناحه الخاص رقم B36 صالة 3 للدخول في تجربة فريدة داخل إصداراته المختلفة بتقنية الميتافيرس، وكذلك التعرف على إصداراته المختلفة.