شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والنرويج تبحاثان التعاون فى مجال الكتاب المسموع للأطفال ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، الكاتبة نسرين مكتبي برقوقي، مدير المعهد القومي لكتب الطفل بالنرويج، وذلك في إطار مشاركات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الــ55، وتفعيلا لأوجه التعاون التي يتطلع إليها المجلس مع كافة الهيئات والمؤسسات المشاركة في المعرض وفي مقدمتهم ضيف شرف المعرض " دولة النرويج" لما لها من تاريخ ثقافي وأدبي حافل ودور في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة،

من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بممثلي دولة النرويج باعتبارها ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، والترحيب بزيارة حرم ولي عهد النرويج لمصر.

وتطرق اللقاء بين الجانبين إلى مناقشة وبحث أوجه التعاون بين المعهد النرويجي لكتب الأطفال والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الاتاحة السمعية للأدب النرويجي الموجه للطفل لفتح آفاق جديدة لثقافة الأطفال المصريين ذوي الإعاقة ودمجهم مع ثقافة المجتمع الدولي وتمكينهم من التعرف على ثقافة وآداب العالم الخارجي مع الحفاظ على الضوابط الخاصة بالمجتمع الشرقي والشخصية المصرية.

وتناول اللقاء بين "كريم" و "مكتبي" دراسة التعاون مع المؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة في النرويج للاطلاع على أحدث سبل الاتاحة والتمكين دوليا لتنفيذها في مصر.

كما تم التنسيق مع المعهد النرويجي لارسال قوائم الكتب المترجمة إلي اللغة العربية من الأدب النرويجي والتي تم تقديمها خلال ندوات معرض الكتاب إلى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لعرضها على اللجنة المختصة لاختيار الكتب المناسبة منها لثقافة المجتمع المصري ليتم تحويلها إلي كتب سمعية.

جدير بالذكر أن اللقاء شارك فيه بالحضور الناقدة الدكتورة فينوس فؤاد، المستشار الثقافي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووكيل وزارة الثقافة، والدكتورة شيرين عبد الوهاب المنسق العام لمشاركة النرويج في المعرض ومترجمة الأدب النرويجي إلى اللغة العربية.