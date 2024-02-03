شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: جناح القومى للمرأة بمعرض الكتاب يعكس جهوده فى التنمية الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة جناح المجلس القومى للمرأة فى منطقة B54 بصالة ٣ فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته رقم 55، وذلك فى إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة" وتستمر حتى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأشادت وزيرة الثقافة باصدارات ومطبوعات المجلس التى صدرت خلال السنوات الأخيرة لما يضمه من مجموعة من الإصدارات المتنوعة خاصة فى ظل اشراف العديد من المفكرين والعلماء عليها وطرح الموضوعات التى تسلط الضوء على قضايا المرأة .

وأشادت وزيرة الثقافة بجهود المجلس القومى للمرأة فى خلال السنوات الماضية من خلال الانشطة والحملات التوعوية المتنوعة والتى من شأنها رفع الوعى لدى المواطنين بقضايا المرأة وتصحيح المفاهيم المغلوطة مثل حملات طرق الأبواب بمختلف المحافظات، وأنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية مثل جلسات الدوار والتثقيف المالى والإرشاد الأسرى وغيرها.

وأشادت وزيرة الثقافة بمنتجات السيدات من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية و إعجابها بتنوع تلك المنتجات التى تعبر عن التراث المصرى والحضارة المصرية والتى صنعت بايدى سيدات رائعات من مختلف محافظات مصر.