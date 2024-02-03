شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إيفاد إمامين وقارئ جدد إلى دول فنزويلا وكندا وأمريكا لإحياء ليالى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت، إيفاد إمامين وقارئ جدد إلى دول فنزويلا وكندا وأمريكا، وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م (67) إمامًا وقارئًا.

وهم :

1. الشيخ/ محمد متولي علي إبراهيم - إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الدقهلية للعمل بجمعية مسجد القدس الشريف – فالنسيا – فنزويلا .

2. الشيخ/ أحمد محمود أحمد أبو الوفا – عضو نقابة القراء – محافظة القاهرة - للعمل بالمركز الإسلامي الكندي ( الجمعية )- كندا.

3. الشيخ/ محمود ضاحي عبد الرؤوف حافظ – بالديوان العام للعمل بمنظمة أيوا الإسلامية – أمريكا .

ويأتى ذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م (67) إمامًا وقارئًا.