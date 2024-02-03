شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غد شديدة البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف، وتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقسا باردا نهاراً على القاهرة الكبرى.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير.

طقس غد.. أجواء شديدة البرودة ليلا وثلوج بسانت كاترين والعظمى بالقاهرة 18 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقسا باردا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

إسرائيل قتلت 12 ألف طفل في غزة خلال 120 يوما من العدوان على القطاع

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ 120 يوما، مشيرا لارتكاب تل أبيب 2325 مجزرة جماعية، ما أدى لارتقاء وفقدان 34238 شهيداً ومفقوداً، منهم 27238 وصلوا إلى المستشفيات.

محافظ قنا يعلن سعر توريد محصول قصب السكر لعام 2024

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن سعر توريد محصول قصب السكر للعام الحالى 2024، لمصانع شركة السكر والصناعات التكميلية المصرية بسعر توريد قيمته 1500جنيه بدل من 1100 جنيه للطن.

إصابة الونش بكدمة فى الركبة فى أول مران لجوميز مع الزمالك ونقله للمستشفى

تعرض محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لكدمة قوية على مستوى الركبة فى أول مران للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى الجديد للفريق.

أطعمة ومشروبات تطيل عمرك.. أبرزها شوربة العدس والجرجير والمكسرات

يكشف الدكتور مايكل جريجر، خبير الشيخوخة، عن دليله النهائي للأطعمة التي من شأنها أن تقلل من "جينك القاتل"، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

مصر والنرويج تبحاثان التعاون فى مجال الكتاب المسموع للأطفال ذوى الإعاقة

التقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، الكاتبة نسرين مكتبي برقوقي، مدير المعهد القومي لكتب الطفل بالنرويج، وذلك في إطار مشاركات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الــ55.

وزير النقل ورئيس هيئة القناة يتفقدان ترسانة السويس لبحث توطين صناعة السفن

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية لميناء بورتوفيق بالسويس لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في اطار الخطة الشاملة لتطوير الميناء ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

فيتوريا يسلم تقريره لاتحاد الكرة بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا

تواجد روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، بمقر اتحاد الكرة اليوم السبت، لتقديم تقريره عن المنتخب الوطنى وأسباب الخروج من بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى كوت ديفوار.

بايرن ميونخ يتعادل مع مونشنجلادباخ 1-1 فى الشوط الأول بالدوري الألماني

حسم التعادل الإيجابى 1-1 الشوط الأول من مواجهة فريق بايرن ميونخ الألمانى ونظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، والمقامة حاليا على ملعب "إليانز أرينا" ضمن مباريات الجولة الـ 20 بالدوري الألمانى.