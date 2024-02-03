شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب في مصر 300 جنيه وعيار 21 يسجل 3700 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم خلال التعاملات المسائية بما قيمته 100 جنيه بعد هبوط صباحي بحوالي 200 جنيه، ليصبح إجمالي الهبوط 300 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3700 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4230 جنيها.

عيار 21 يسجل 3700 جنيه.

عيار 18 يسجل 3171 جنيها.

عيار 14 يسجل 2467 جنيها.

الجنيه الذهب 29600 جنيه.

انخفاض عقود شراء وبيع الذهب عالميًا..

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 30 يناير، حيث انخفضت عقود شراء الذهب بمقدار 35264 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 35156 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض في عقود شراء وبيع الذهب مما يعني عدم يقين الأسواق في أوضاع الاستثمار في الذهب حالياً، يأتي هذا بسبب عدم الاستقرار في توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما ينعكس على الطلب الغير واضح على الذهب.

من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة، انخفض بنسبة 5% إلى 4448.4 طن ذهب في عام 2023، لكنه ظل قوياً مقارنة بمتوسط عشر سنوات بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره أن الطلب على الذهب متضمن التداولات خارج البورصة والمصادر الأخرى، ارتفع بنسبة 3٪ إلى مستوى قياسي سنوي جديد عند 4898.8 طن ودعم نمو متوسط سعر الذهب لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 1940.54 دولارا.

كما استمرت سلسلة مشتريات البنوك المركزية من الذهب على مستوى كبير بداية من عام 2022، لتصل مشتريات البنوك المركزية إلى 1037.4 طن في عام 2023، بانخفاض 4٪ عن المستوى القياسي لعام 2022.