شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. فئات جديدة لـ"تكافل وكرامة" فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، وأهمها إضافة فئات جديدة لـ"تكافل وكرامة" فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى، وتفقد تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى للأعمال بمشروع المتحف المصرى الكبير، فى إطار التجهيز للافتتاح الرسمي..

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