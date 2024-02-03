ما لا تعرفه عن صندوق التأمين على الماشية.. يتكفل بعلاجها في حالة مرضها

القاهرة - سامية سيد - يقدم صندوق التأمين على الماشية العديد من الخدمات للمربين والفلاحين فى كافة أنحاء الجمهورية، فى إطار ‎الاهتمام بالمربى الصغير وتقديم يد العون والمساعدة لهم، والتواصل المباشر مع منتجى الثروة الحيوانية حيث يتم تكثيف الدعاية والإرشاد عن المزايا التأمينية الشاملة التى يقدمها الصندوق لعملائه.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الخدمات التى يقدمها الصندوق:

1- يقدم الرعاية الصحية للحيوان، وذلك من خلال 1750 وحدة بيطرية منتشرة على مستوى الجمهورية تتبع الطب البيطرى.

2- يشارك فى حملات التحصين مثل الحملات الثلاث التى تقدم للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

3- يشارك الصندوق فى التقصى فى المناطق الحدودية لاكتشاف أية عترات جديدة أو متحورة من الأمراض المختلفة.

4- يتحمل الصندوق تكلفة علاج الماشية فى حالة تعرضها لوعكة صحية.

5- يشارك الصندوق فى عمليات التلقيح الاصطناعى، حيث أنه تحمل تكلفة 40 ألف قصيبة للماشية التى تم التأمين عليها من قبل الصندوق، فى حين أن المزارع يتحمل فقط تكلفة المصاريف الإدارية.