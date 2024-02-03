شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: قمنا بالهجمات الأخيرة ردا على استهداف قواتنا بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية إننا قمنا بالهجمات الأخيرة للرد على استهداف القوات الأمريكية بالمنطقة.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية أن أمريكا تملك قنوات تواصل مباشرة مع الحكومة العراقية وهناك تفاهم بين البلدين.

وتابع المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية أن الضربات الأخيرة مجرد بداية ويمكن أن تتكرر مجددا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال إن 3 عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب أخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا، مضيفا: سنحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها.

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الهجوم على القوات الأمريكية الذى أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين نفذته جماعات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق، مستطردا: "لا زلنا نجمع المعلومات حول الحادث لكننا نعتقد أنه من تنفيذ مجموعات مدعومة من إيران في سوريا والعراق".