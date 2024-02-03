شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الموقف التنفيذى لقناطر ديروط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد مشروع قناطر ديروط الجديدة ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى 5 محافظات بالصعيد هى “أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة”، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي . وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل حول الموقف التنفيذى لقناطر ديروط الجديدة : 1- بلغت نسبة التنفيذ فى المشروع 40% لتحسين الرى في زمام 1.60 مليون فدان بالصعيد ‎2 - الإنتهاء من الأعمال الخرسانية بقنطرة فم بحر يوسف ، وجارى تركيب البوابات ومنظومة التشغيل ‎3- تنفيذ قناة التحويلة بقنطرة حجز الإبراهيمية تمهيداً للبدء في الإنشاء ‎4- الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم قنطرة الديروطية ، وبدء الأعمال الخرسانية بقنطرة البدرمان ، وتنفيذ الاساسات والحوائط الخرسانية بقنطرتى ابو جبل والساحلية ‎5- إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى تصميم وتنفيذ البوابات لضمان تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه ‎6- الالتزام بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة المهنية للعاملين بالمشروع ، وتطبيق الإشتراطات البيئية بالموقع

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز