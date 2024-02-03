شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الموقف التنفيذى لقناطر ديروط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل حول الموقف التنفيذى لقناطر ديروط الجديدة :
1- بلغت نسبة التنفيذ فى المشروع 40% لتحسين الرى في زمام 1.60 مليون فدان بالصعيد
2 - الإنتهاء من الأعمال الخرسانية بقنطرة فم بحر يوسف ، وجارى تركيب البوابات ومنظومة التشغيل
3- تنفيذ قناة التحويلة بقنطرة حجز الإبراهيمية تمهيداً للبدء في الإنشاء
4- الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم قنطرة الديروطية ، وبدء الأعمال الخرسانية بقنطرة البدرمان ، وتنفيذ الاساسات والحوائط الخرسانية بقنطرتى ابو جبل والساحلية
5- إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى تصميم وتنفيذ البوابات لضمان تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه
6- الالتزام بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة المهنية للعاملين بالمشروع ، وتطبيق الإشتراطات البيئية بالموقع
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