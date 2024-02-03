شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تلغى ترخيص محل تجارى فى الجيزة؟.. إليك الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة خدمة إلغاء ترخيص محل تجاري في حال وفاة المرخص له الأصلي، وذلك ضمن عشرات الخدمات الهامة التي تتيحها لأصحاب المحال التجارية، منها: (طلب الترخيص بفتح محل – طلب تجديد رخصة تشغيل محل – تعديل ترخيص محل – نقل رخصة محل لوقاة المرخص له – تعديل رخصة محل بإضافة أو إخراج شريك – استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل).

ويمكن لأصحاب المحال التجارية التقدم بطلب للمركز التكنولوجي في الحي أو المركز والمدينة التابعين لها، حيث شهدت المحافظة تطوير 19 مركزًا تكنولوجيًا، في (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المستندات المطلوبة

-أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.

-صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

-إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

-ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

-موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.

-توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.

-إعلام الوراثة.

-موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر).

ثانيًا: الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

-تلقي الخدمة.