شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعقد تدريبا بدنيا وتربويا للمعلمين الجدد بالمديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد تدريبات بدنية وذهنية للمعلمين المرشحين للتعيين فى مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم للسنة الثانية على التوالى.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تم إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوى، حيث تم إضافة بعض المحاور الهامة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

وأوضح أن الحقيبة التدريبية الأخرى معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيًدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة، مؤكدا على أهمية مشاركة جميع المعلمين المرشحين فى التدريب.