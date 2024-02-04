شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات مكثفة على جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ومدفعيته، مساء اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة على جنوب قطاع غزة، تركزت على مناطق متفرقة من محافظة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية وصحفية وفي قطاع الدفاع المدني، بأن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منطقة حي المنارة جنوب شرق خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل في منطقة ميراج.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت محيط مستشفى غزة الأوروبي شرقا ما أدى لإصابة أحد النازحين، وأضرار مادية بأقسام المستشفى، كما طال القصف محطة وقود قرب المستشفى أدى لاستشهاد رجل، وإصابة نحو 6 آخرين.



وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مدينة رفح، كما استشهاد طفل وأصيب آخرون في استهداف شقة سكنية ببرج حسن سلامة في حي الجنينة شرق رفح.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و165 جريحا خلال 24 ساعة.



وقصف الاحتلال أبراجا سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، حيث أدى القصف لاندلاع النيران في أحد الأبراج السكنية المستهدفة، خاصة أن حي الرمال من بين أحياء مدينة غزة التي تعرضت لدمار كبير أثناء، جراء القصف العنيف الذي تعرض له.



واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية أرضا زراعية قرب منطقة الجعفراوي جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 27.238 مواطنا فلسطينيًا مُعظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.