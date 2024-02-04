البيئة: تدريب 700 عامل بالقطاع غير الرسمى للمخلفات فى 7 محافظات

القاهرة - سامية سيد - اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تستكمل إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمى لمنظومة إدارة المخلفات، من خلال البروتوكول الثلاثى الموقع بين الوزارة والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعى.

واوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه وفقا لهذا البروتوكول تم التنسيق بين الوزرات الثلاثة لإصدار قرار المسميات الوظيفية لاربعة مسميات وظيفية للعمل بمنظومة ادارة المخلفات، هى جمع مخلفات وفرز مخلفات وتدوير مخلفات وتخلص نهائى من المخلفات، وتم إضافة تلك المسميات بالبطاقة الشخصية أو العائلية بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية.

واصافت وزيرة البيئة انه ضمن المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى اجتماعياً ‏والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، تم منحهم غطاء تأمينى مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظوم، سواء مع القطاع الخاص او الجمعيات الأهلية المؤهلة او الجهات الحكومية.

جدير بالذكر أنه يتم عمل البرنامج التدريبى من خلال استشارى فنى بجهاز تنظيم ادارة المخلفات، للعمال على العمل بمنظومة المخلفات من خلال ممثل بإحدى شركات الجمع، وتعريفهم بالحوافز الاجتماعية المقدمة للعاملين من خلال ممثل من التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعى، واهمية الصحة والسلامة المهنية، يتم تنفيذه كمرحلة أولى بمحافظات الدقهلية، القليوبية،المنوفية، كفر الشيخ، الغربية، الجيزة، والقاهرة) لحوالى 700 عامل، وهم ضمن المسجلين على موقع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعى.