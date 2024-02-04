شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقى طلبات استخراج رخص مؤقتة لمراكز تدريب برنامج "مهنى 2030" 5 فبراير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة العمل، في فتح باب التقدم إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، لمراكز التدريب الخاصة الراغبة في التسجيل ضمن 670 مركزا خاصا تستهدفهم لتنفيذ برنامج "مهنى 2030"، للحصول على "الرخصة المؤقتة"، يوم الإثنين، 5 فبراير 2024، علما بأن مُدة تلك الرخص شهر واحد فقط، لحين انتهاء مراكز التدريب الخاصة من استكمال بياناتها، والإجراءات الرسمية المطلوبة لعملية الترخيص بشكل كامل.
ويأتي المشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتمنية مهارات الشباب، وبمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
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