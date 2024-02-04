شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقى طلبات استخراج رخص مؤقتة لمراكز تدريب برنامج "مهنى 2030" 5 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة العمل، في فتح باب التقدم إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، لمراكز التدريب الخاصة الراغبة في التسجيل ضمن 670 مركزا خاصا تستهدفهم لتنفيذ برنامج "مهنى 2030"، للحصول على "الرخصة المؤقتة"، يوم الإثنين، 5 فبراير 2024، علما بأن مُدة تلك الرخص شهر واحد فقط، لحين انتهاء مراكز التدريب الخاصة من استكمال بياناتها، والإجراءات الرسمية المطلوبة لعملية الترخيص بشكل كامل.

وتعمل الوزارة على سرعة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية للمشروع، وتقديم كل التسهيلات للمراكز الخاصة، لسُرعة تقنين أوضاعها، وبدء العمل على تنفيذ مشروع مهنى 2030، بالتعاون مع الوزارة، لتعظيم الاستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد اجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك، ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية،ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين - تمهيدًا للاعتراف بها دوليا ،مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي.

ويأتي المشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتمنية مهارات الشباب، وبمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.