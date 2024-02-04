شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط لحصولك على الجنسية المصرية.. إقامتك بالقاهرة تتجاوز 5 سنوات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى الحصول على الجنسية المصرية، فإن قانون الجنسية المصرية الصادر برقم 26 لسنة 1975، حدد بعض الشروط التي بموجبها يمكنك الحصول عليها بسهولة ويسر على النحو التالي:

1.اشترط القانون ضرورة أن يكون المتقدم للحصول على الجنسية مولود لأب اصله مصري بعد جعل إقامته العادية فى مصر، كما لابد ان تكون بلغت سن الرشد عند التقدم بهذا الطلب.

2.لا بد أن تكون اقامتك العادية في مصر تجاوزت 5 سنوات على أن تكون بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

3. لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:

4.لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

5.لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد