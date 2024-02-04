شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: رقمنة التقدم للحصول على موافقات زرع الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه سيتم ربط مراكز زراعة الأعضاء ببعضها البعض، وميكنة عمليات التقدم للحصول على الموافقات وميكنة ملف المرضى، واُتُّخِذَت خطوات فى ذلك، وهناك ميكنة فى عمليات التقدم، وهناك توجيهات بالإسراع للربط الكامل بين المراكز ثم بعد ذلك الربط بين اللجنة العليا والمستشفيات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، إنه حتى اليوم يتَعَامَل مع عمليات الزرع من شخص حى إلى شخص حى آخر رغم أن القانون المنظم للزرع أجاز الزرع من الوفيات إلى الأحياء، وهناك بعض الاستجابات ثقافية فيما يتعلق بذلك، وقُدِّمَت تسهيلات للتوصية للتبرع بالأعضاء من خلال النماذج بعد الوفاة.

وذكر أن التوصية لنقل الأعضاء كان يشترط بأن تكون التوصية بالشهر العقارى، إلا أن وزير العدل وجه العاملين بالشهر العقارى بتسهيل ذلك، وهناك اليوم إمكانية بالتوصية للتبرع وزارة الصحة والسكان من خلال نموذج معد لذلك، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم على الأرض عملية زراعة من متوفى قد أوصى بالتبرع للأحياء لافتا إلى أن قوائم الانتظار ليست مرتبطة بقدرة الوزارة على التدخل أو الزرع، لكن الانتظار يأتى من مسألة وجود المتبرع المناسب والذى به توافق فى العضو الذى يتبرع به مع المتبرع الآخر، ومن ثم الانتظار فى مسألة الزرع مرتبط بالمتبرع والتوافق بين المتبرع والمتبرع له من الناحية الطبية.