شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الثاني.. صرف ملفات طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة دفعة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ بعد قليل، اليوم الثانى من مواعيد صرف الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للذكور والتى بدأت أمس، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل الموافق 8 فبراير.

كما حددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاونى النيابة العامة من خريجى دفعة 2023، من الذكور والتى تبدأ من يوم 17 وتسمر حتى 22 فبراير المقبل، على أن يتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

وحددت النيابة العامة، موعد سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للإناث، خلال الفترة من 10 حتى 15 فبراير القادم على أن يتم تقديم الملفات بعد تدين كافة البيانات خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 7مارس وذلك بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالى وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم الكترونيا على موقع النيابة العامة.