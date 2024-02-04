شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: نجاح 5 أصناف من هجن الطماطم السلكية والإنتاج مُبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يوما حقليا بمحافظة الفيوم، ضمن محور التعاون مع الشركات العالمية في البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدائمة للبرنامج، والتقييم المستمر لكافة نتائجه، ومخرجاته من الهجن والأصناف، للتأكد من جودتها، للتوسع فى انتاجها واتاحتها للمزارعين بأسعار مناسبة.

وشملت فعاليات اليوم الحقلي، الوقوف على 5 أصناف متميزة من تقاوى الطماطم، لإحدى الشركات العالمية، تم زراعتها فى حقل أحد المزارعين بمحافظة الفيوم.

قال المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير انه تم التعاون ضمن البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر، مع عدد من أشهر الشركات العالمية المتخصصة فى مجال انتاج تقاوى هجن اصناف الخضر وخاصة: الطماطم، الفلفل، الخيار، وذلك من دول فرنسا، البرازيل، اسبانيا.

وأضاف عبدالله انه تم التنفيذ على هجن الطماطم بعدد من الحقول، حيث تم اختيار افضل 5 اصناف من الطماطم من بين 14 صنف للشركات العالمية تم تقييم جميعها على مدار ثلاثة اعوام، وتم زراعة الاصناف الخمسة المختارة، في ثلاث نواقع مختلفة من بينها هذا الحقل بمحافظة الفيوم، حيث تشمل هجن طماطم سلكية، والتي تمتاز بانتاجيتها العالية ذو القيمة التصديرية الهامه ذات المواصفات القياسية الممتازة.

واوضح رئيس فطاع الهيئات، ان وزارة الزراعة وفرت للمزارع صاحب الحقل تقاوى تلك الأصناف لزراعتها بالطرق التى اعتاد عليها، للاطلاع على النتائج والمقارنة ببعض الأصناف المنزرعة لديه، كذلك كان هناك متابعة مستمرة من خلال فريق عمل، من وزارة الزراعة والمعاهد البحثية المختصة: معهد بحوث البساتين، وقاية النباتات، وامراض النباتات، والادارة المركزية لانتاج التقاوي، والادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

ومن جهته أعلن الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، تسخير كافة جهود وامكانيات المركز، والباحثين العاملين به، لتنفيذ خطة الدولة المصرية، ودعم جهودها تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية، بملف تقاوي الخضر، وتوفيرها محليا، للمزارعين، مشيرا الى ان البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر، يستهدف، تقليل فاتورة استيراد بذور الخضر من الخارج، وتوفيرها محليا للمزارعين بأسعار مناسبة، وبجودة وانتاجية عاليتين، للمساهمة في زيادة دخولهم، ورفع مستوى معيشتهم.

وأشار عبدالعظيم إلى أن مركز البحوث الزراعية، خلال الفترة المقبلة سيكون داعم اساسي، من خلال محطاته المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، للبحوث والتجارب والتقييم المستمر، وتقديم المشورة والدعم، لكافة المزارعين، لانجاح المشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر، والتوسع في ما وصل اليه من نتائج ايجابية مبشرة، لافتا الى انه سيتم العمل على تسجيل واكثار الاصناف التي تم تقييمها، واثبتت كفاءتها، لتوفيرها للمزارعين.