شكرا لقرائتكم خبر عن عبر عنها بأبيات شعر.. تفاصيل زيارة الحبيب على الجفرى للبابا شنودة منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر قداسة البابا شنودة الثالث واحداً من الشخصيات التى سيخلدها تاريخ الكنيسة على مدار العصر الحالى والعصور القادمة وكذلك تاريخ الوطن، وذلك نظراً لشخصيته القوية ومواقفه الوطنية العظيمة في حق مصر والقضية الفلسطينية وعظاته المستمرة عن الحب والمواطنة والتسامح وقبول الآخر.

وذكر المصور عماد نصرى مصور البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الراحل، أن الداعية الإسلامى الحبيب على الجفرى كان يأتى الكاتدرائية فى حفلات شهر رمضان، وطلب لقاء مع قداسة البابا وهذا اللقاء ظل لمدة ساعتين، وتحدث الجفرى عن اللقاء كأنه يقول أشعار.

وذكر عماد أن قداسة البابا وقت الجامعة كان فى اختبارات البكالوريا فسألوه عن الأشعار في العصور القديمة "هل تحفظ الشعر القديم؟ " فجاء رد البابا "تحب أى عصر من العصور وأى شاعر أقول لك، فرد عليه المختبر " أنت تعرف كل العصور؟" فكان لديه حضور شديد وكان قداسة البابا لديه كتاب بعنوان "انطلاق الروح طلبه منه الإمام محمد متولى الشعراوى فأعطاه له قداسة البابا بإهداء منه على الكتاب وكان لديه قصائد عديده تستخدم حتى اليوم في الكنيسة فى الترانيم والألحان.