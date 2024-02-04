شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: نخوض اشتباكات عنيفة بالأسلحة مع جنود الاحتلال غرب خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فصائل فلسطينية: نخوض اشتباكات عنيفة بالأسلحة مع جنود الاحتلال وآلياته في محاور التقدم غرب مدينة خان يونس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الفصائل: "استهدفنا تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في منطقة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.. وطائرات إسرائيلية نقلت المصابين بعد العملية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27 ألفًا و238 فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66 ألفًا و452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.