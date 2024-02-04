شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها كتب البابا شنودة.. اعرف إصدارات المركز الثقافى الأرثوذكسى بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى التابع للكنيسة الأرثوذكسية بالثقافة والمعرفة بشكل كبير فى المجتمع، حيث يشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب 55، ويسري قراء ورواد جناح المركز بالمعرفة الإنسانية والروحية من سيرة القديس البابا كيرلس السادس وكتابات البابا شنوده الثالث.

ومن أبرز إصدارات المركز الثقافى الأرثوذكسى فى معرض الكتاب ما يلى:

١- البابا المصلي .. العجائبي، القديس البابا كيرلس السادس

٢- المقالات الأسبوعية المنشورة بجريدة الأهـــــرام بقلم البابا شنوده الثالث

٣- المقالات الأسبوعية المنشورة بجريدة الأخـــــبار بقلم البابا شنوده الثالث

٤- المقالات الأسبوعية المنشورة بجريدة الجمهورية بقلم البابا شنوده الثالث

٥- نصائح أبوية في الحياة الروحية، من كنوز قداسة البابا شنوده الثالث

وتعتبر جميع إصدارات المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي متاحة في صالة: 1 ، جناح: B34

جدير بالذكر أن مواعيد الزيارة بالمعرض مستمرة حتى بعد غدا 6 فبراير 2024،

بمركز مصر للمعارض الدولية - القاهرة الجديدة

ويفتح المعرض أبوابه في الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثامنة مساءً يوميًا، والخميس والجمعة حتى الساعة التاسعة مساءً.