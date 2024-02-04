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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها كتب البابا شنودة.. اعرف إصدارات المركز الثقافى الأرثوذكسى بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر
١- البابا المصلي .. العجائبي، القديس البابا كيرلس السادس
٢- المقالات الأسبوعية المنشورة بجريدة الأهـــــرام بقلم البابا شنوده الثالث
٣- المقالات الأسبوعية المنشورة بجريدة الأخـــــبار بقلم البابا شنوده الثالث
٤- المقالات الأسبوعية المنشورة بجريدة الجمهورية بقلم البابا شنوده الثالث
٥- نصائح أبوية في الحياة الروحية، من كنوز قداسة البابا شنوده الثالث
وتعتبر جميع إصدارات المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي متاحة في صالة: 1 ، جناح: B34
جدير بالذكر أن مواعيد الزيارة بالمعرض مستمرة حتى بعد غدا 6 فبراير 2024،
بمركز مصر للمعارض الدولية - القاهرة الجديدة
ويفتح المعرض أبوابه في الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثامنة مساءً يوميًا، والخميس والجمعة حتى الساعة التاسعة مساءً.
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