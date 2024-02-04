شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد الزوار على دار نشر لوجوس بالكنيسة الكاثوليكية فيى معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل دار النشر لوجوس، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، استقبال زوارها، في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقامة، بمركز مصر للمعارض الدولية، خلال الفترة الحالية.

واستقبلت لوجوس عدد من الآباء الكهنة، وأبناء الكنائس المختلفة، وبعض الزائرين الآخرين، الذي تعرفوا على تاريخ دار لوغوس، والخدمات التي تقدمها.

وتشارك دار النشر لوجوس، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، للمرة الخامسة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تتواجد في قاعة رقم ١، جناح C2.

ويمكنكم زيارة الجناح، الخاص بدار النشر لوغوس، طوال فترة انعقاد المعرض من السبت، إلى الأربعاء: من العاشرة صباحًا، وحتى الثامنة مساءً.