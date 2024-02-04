شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة عن خطوات وضوابط التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، بعد اعتماد النتيجة وإعلانها، حيث اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 80.87%.

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ولأول مرة إمكانية تقديم تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على النتيجة إلكترونيًا، حيث أعلنت أنه بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتيسيرًا على أولياء الأمور بشأن ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الشهادة الإعدادية "نصف العام" للعام الدراسي 2023/2024، أصدر أشرف سلومة وكيل الوزارة، تعليماته ببدء التظلمات إلكترونيًا لمدة خمسة عشر يومًا.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الآن التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024، إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلكترونيًا وطباعته، وسيتم تحديد موعد للاطلاع عبر الموقع الإلكترونى:

الموقع: https://www.gizaedu.net

2- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية.

3- يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع وقدرها (35) جنيهًا فى المادة الواحدة بمقر اللجنة، وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات فى الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها وسوف يكون متواجد مندوب لتحصيل الرسوم بالكنترول.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يومًا من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول من خلال تقديم طلب التظلم بشكل مباشر للإدارة التعليمية، حيث تبدأ الإدارات التعليمية في محافظة الجيزة، اليوم الأحد 4 فبراير 2024 ولمدة 15 يومًا تلقى طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وذلك لطلاب صفوف النقل (من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) وطلاب الشهادة الإعدادية.