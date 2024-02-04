شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى أردنى: انسجام موقف مصر والأردن أفشل التهجير القسرى للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الأردني النائب الدكتور بلال المومني، بالعلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن انسجام وتكامل الموقف بين القاهرة وعمان بشأن القضية الفلسطينية وخصوصا الحرب على قطاع غزة وقف حاجزا وأفشل التهجير القسري للفلسطينيين سواء من الضفة الغربية إلى الأردن أو من غزة إلى مصر.

وقال المومني، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش فعاليات الملتقى التعليمي الثالث الخاص بالمناهج والتعليم العام والتعليم العالي والمهارات المهنية بالعاصمة عمان - إن الموقف المصري الأردني كان حازما وحاسما وقاطعا رافضا لفكرة التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرا إلى أن التنسيق والتعاون المصري بشأن القضية الفلسطينية وهي المركزية للعرب يعمل لعدم تصفيتها من خلال التهجير.

وأضاف أن القضية الفلسطينية تعتبرها مصر قضيتها المركزية والأمة وكذلك الأردن وبالتالي يعملان معا، وظهر ذلك واضحا خلال الحرب الإسرائيلية وعمليات الإبادة الجماعية بحق أبناء غزة، موضحا أن الموقف المصري والأردني تاريخي ولا يقبل التشكيك والنتائج على أرض الواقع.

وأشار المومني إلى أن محاولات التشكيك في الموقف المصري الأردني يضر بالقضية الفلسطينية ذاتها، مؤكدا أن القاهرة وعمان تعملان من أجل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف.

وحول التعاون المصري الأردني في قطاع التعليم.. أوضح رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الأردني، أن التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال التعليم على أعلى مستوى وهناك لقاءات متكررة ومستمرة، مشيرا إلى أن التبادل بين طلاب البلدين للتعليم في الجامعات المصرية أو الأردنية كبير، وأن هناك عددا كبيرا من الطلاب المصريين يدرسون في الجامعات الأردنية والعكس أيضا.

ولفت إلى أنه ومنذ تأسيس الدولة الأردنية والتعاون والتنسيق بين البلدين كبير والعلاقات أخوية وتاريخية ومميزة في كافة المجالات، منوها إلى أن هناك عملا دائما ومستمرا لتطوير هذه العلاقات تماشيا مع قوة وأخوية العلاقات بين قيادتي البلدين دائما.

وبشأن تطوير التعليم في الأردن.. نوه المومني إلى أن الدولة الأردنية تعمل بكل قطاعات وقوتها على تطوير المناهج التعليمية مما ينعكس إيجابيا على التعليم باعتباره أساس التطوير والتحديث، مشيرا إلى أن الأردن لديه من الإمكانيات البشرية والإدارية والتعليمية مما يجعل التعليم أفضل مما هو عليه حاليا.

ورفض المومني القول بأن التعليم في الأردن تراجع خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن التعليم في الأردن كان من أفضل الأنظمة التعليمية في المنطقة، ولكن هناك دولا أخرى نجحت في التطوير أكثر وأصبحت في مستوى أفضل وبالتالي يجب علينا في الأردن العمل سريعا