شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية والحصيلة 6512 معتقلا منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة شؤون الأسري، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 14 فلسطينيا بالضفة الغربية لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 6512 معتقلا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27 ألفًا و238 فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66 ألفًا و452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.