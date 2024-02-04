شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ27365 شهيدا و66630 مصابا منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27365 شهيدا و66630 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيدا و178 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27 ألفًا و238 فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66 ألفًا و452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.