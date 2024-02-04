شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: انفجارات قوية جراء قصف إسرائيلى كثيف لشمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، باندلاع انفجارات قوية جراء قصف إسرائيلي كثيف لمدينة غزة شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 66 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.