شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع طفيف وتدريجى بالحرارة بقيم تصل 4 درجات بداية من غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الإثنين، تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا و تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2-4)درجات مئوية .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه رغم هذا الارتفاع فى درجات الحرارة ستبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الأحد، طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساءً بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08.