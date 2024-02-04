شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تنتج بذور وتقاوي الخضر لزراعة 5 هجن جديدة من الطماطم السلكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الرابع عشر من مجلتها الشهرية عدد شهر فبراير 2024، تحت شعار: "كلمة من قلب الديوان".

وسلط العدد الضوء على عدد من الموضوعات، على رأسها تكليفات الرئيس السيسى بتعزيز الاستثمارات الزراعية المصرية فى أفريقيا، وزيارة رئيس الوزراء لمحطة شتلات القصب بكوم أمبو، فضلا عن لقاء السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالباحثين والعلماء الحاصلين على الجوائز العلمية المحلية والدولية.

كما ألقى العدد الضوء، على نجاح البرنامج القومي لإنتاج بذور وتقاوي الخضر في زراعة 5 هجن جديدة للطماطم السلكية.

وحوار هذا العدد مع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري، الذي أكد أن الحجر الزراعى هو حائط الصد لحماية الثروة النباتية فى مصر.

كما رصد العدد ملف خاص، لالقاء الضوء على مشروعات "سيل" وجهودها لمحاربة الفقر فى 30 قرية مصرية، ذلك فضلا عن ملف خاص بمناسبة السنة الدولية للابليات.. والتقنيات التكنولوجية الحديثة لرفع الكفاءة التناسلية للابل، فضلا عن دليل شامل لتسمين الإبل.