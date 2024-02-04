شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات المنتدى الصينى الأفريقى الخامس لعلوم البحار والتكنولوجيا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وسون شوشيان نائب وزير الموارد الطبيعية بدولة الصين المنتدى الصينى الأفريقى لعلوم البحار والتكنولوجيا لأول مرة خارج الصين، بحيث استضافه المعهد القومى لعلوم البحار بجمهورية مصر العربية، بحضور العديد من ممثلى الجهات الحكومية المنوطة بعلوم البحار من مختلف الدول الأفريقية بجانب 25 عالم من دولة الصين و ذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الصين والدول الأفريقية من خلال المركز الصينى الأفريقى لعلوم البحار و الاقتصاد الازرق و الذى تم إنشاءه بالمعهد القومى لعلوم البحار ليكون منصة لدعم و نقل التكنولوجيا وبرامج التدريب للدول الأفريقية.

وناقش المنتدى اهم التحديات التى تواجه القارة الأفريقية فى مجال علوم البحار و الاقتصاد الازرق و تأثير التغييرات المناخية على سواحلها. بالإضافة إلى مناقشة البرامج ذات الأولوية لخدمة الدول الأفريقية لبناء القدرات و رفع كفاءه الباحثين ونقل التكنولوجيا من خلال تفعيل دور المركز الصينى الأفريقى بالمعهد القومى لعلوم البحار و المصايد و مناقشة الحد من آثار التغييرات المناخية السلبية و ارتفاع منسوب سطح البحر على السواحل الأفريقية، بالإضافة إلى دراسة طرق حماية وتنمية الشعاب المرجانية بالمياه الاقتصادية للدول الأفريقية.