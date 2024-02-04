شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تستقبل التظلمات على نتيجة الصف الثالث الإعدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويمكن لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024، من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، حيث يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة وقدرها عشرون جنيها في المادة الواحدة، طبقًا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

وبعد ذلك يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها، وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته، وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة حضر منهم 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74 % .

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.