شكرا لقرائتكم خبر عن يهم طلاب ثانوي عام.. اعرف الأوراق المطلوبة لتسليم استمارة التقدم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المدارس الثانوية لاستقبال استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب خلال الأيام المقبلة، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المستندات والأوراق المطلوبة لتسليم الطلاب استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، مضيفة أن الطالب يقوم بتسليم استمارة التقدم الأصل و3 صور منها، وإيصال رسم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، و4 صور شخصية للطالب خلفية بيضاء ويدون عليها اسم الطالب، وطابع فئة 10 جنيهات باسم دعم وتمويل المشروعات وصورة بطاقة ولي الأمر يدون على صورة البطاقة رقم تليفون ولي الأمر

وصورة بطاقة الطالب يدون على صورة البطاقة رقم تليفون الطالب وشهادة ميلاد حديثة نسخة واحدة للطالب

وحافظة بلاستيك لحفظ المستندات السابقة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة https://moe-register.emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة أنه فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان، يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من اليوم الأحد وحفظ البيانات، وطباعتها بكافة مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

وأضافت الوزارة أنه على الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس بداية من يوم الأحد الموافق ١١/٢/٢٠٢٤، على أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق ٢٩/٢/٢٠٢٤.

وتوجه الوزارة الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها بالاستمارات الإلكترونية، وهي كالآتي:

أولاً: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثانياً : بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثالثاً : بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء.

وتشدد الوزارة على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.