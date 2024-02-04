محافظة القاهرة تنفذ حملات لإزالة التعديات وتسترد أراضى بالمعصرة

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحى المعصرة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وجهات الولاية المختلفة وازالة مخالفات البناء والتى انطلقت يوم 27 يناير الجارى وتستمر حتى 12 أبريل 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون .

ونفذت الأجهزة التنفيذية بحى المعصره بقيادة اللواء عمرو عيسوى رئيس باسترداد قطعة ارض بالكامل على مساحة 1000 متر مربع تم استخدامها كساحة انتظار بصورة مخالفة وذلك بطريق الأوتوستراد.

كما تم استرداد قطعة أرض اخرى بصورة جزئية مقام عليها جمالون حديد حيث تم ازالة الاشغالات بها وذلك على مساحة 700 متر مربع بمنطقة تقسيم النصر من طريق الاوتوستراد.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هناك تنسيق تام بين منظومة المتغيرات المكانية وأحياء العاصمة لرصد كافة المخالفات، والتعامل الفورى معها وازالتها، وكذلك المتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة يتم رصدها فى المهد خلال الموجة الـ22 وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التعدى على ممتلكات الدولة.