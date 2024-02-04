شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنشر سؤال 3 في المسابقة الثقافية لمراكز إعداد محفظي القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف السؤال الثالث في المسابقة الثقافية الأسبوعية للدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي ( 2023م - 2024م ) ، وذلك على مدار أربعة أسابيع.

السؤال الثالث :

كيف تدفع التعارض الظاهر بين الحديثين التاليين في ضوء الفهم المقاصدي للسنة :

قوله صلى الله عليه وسلم : «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار» .

وقوله صلى الله عليه وسلم : « ... قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ، أَوْ خَيْرِكُمْ»..

ترسل الإجابة عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgyWbHTrfYLzVlIBC6Pi9HPFxIKR1Ea19ZJ9Mw_SMBKua1_Q/viewform?usp=sf_link

علمًا بأن سؤال المسابقة سينشر يوم الأحد من كل أسبوع ، وتستقبل الإجابات من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء لمدة أربعة أسابيع ، ثم تنشر أسماء الفائزين أسبوعيًّا مع صرف مكافأة مالية لأفضل المشاركين من أصحاب الإجابات الصحيحة عن أكبر عدد من الأسئلة، كما يتم تكريم أفضل ثلاثة مراكز لإعداد محفظي القرآن الكريم حققت أكثر عدد من أصحاب الإجابات الصحيحة على مدار المسابقة، وتُمنَح شهادات تقدير وجوائز مالية لكلٍّ من عمداء ومديري المراكز الثلاثة الأولى ، مع الفائزين المتميزين.