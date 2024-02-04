شكرا لقرائتكم خبر عن طب بيطرى البحر الأحمر تعلن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الضأن، وذلك من خلال لجان التحصين من قبل الأطباء البيطريين بالإدارات البيطرية على مستوي المحافظة.

أوضحت وزارة الزراعة أن مرض الجلد العقدى من أمراض الجلد الفيروسية المعدية الحادة وهو ينتقل بالحشرات ويتميز بظهور مفاجىء لعقد جلدية مختلفة الحجم على جسم الأبقار المصابة مع تضخم الغدد الليمفاوية السطحية وهذا المرض يسبب خسائر شديدة فى الماشية نتيجة للنقص فى انتاج اللبن واللحم وتشوه فى الجلد.

‏‎وعن مسببات المرض فهو أحد فيروسات مجموعة الجدرى، وهو يرتبط سيرولوجيا بفيروس جدرى الأغنام و الحيوانات القابلة للاصابة و ينتقل بواسطة الناموس وذباب التسابانس بطريقة بيولوجية وبعض الحشرات الأخرى يمكن أن تنقله بطريقة ميكانيكية و الاختلاط المباشر بين الحيوانات المصابة والحيوانات السليمة.