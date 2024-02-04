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‫تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الأحد فى أسواق الجملة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 4 فبراير استقرارًا داخل أسواق الجملة، لكل الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.

 

وكانت الأسعار كالتالى:

 

برتقال بلدي 5  – 7.5 جنيه 

برتقال سكري 5 – 7.5 جنيه

‎برتقال أبو سرة 5.5 – 10.5 جنيه 

‎نارنج 4 – 6 جنيهات 

‎يوسفي 5 – 9 جنيهات 

‎كيمو كوات 18 – 22 جنيها 

‎جريب فروت 4 – 7 جنيهات 

‎ليمون حلو 7 – 10 جنيهات 

‎ليمون بلدي 14– 17 جنيها 

‎ليمون أضاليا 2–5 جنيهات 

‎تفاح أمريكي 25- 45 جنيها 

‎تفاح جولدن 25 – 35 جنيها 

‎تفاح سوري لبناني 20 – 30 جنيها

‎ بلح سيوي 30 – 50 جنيها 

‎بلح ثلاجة 15 – 21 جنيها 

‎بلح شامية 15 – 41 جنيها 

‎بلح ابريمي 17 – 43 جنيها 

‎بلح مركابي 16 – 50 جنيها 

‎بلح أبيض غزال 15 – 44 جنيها 

‎بلح عينات 16 – 45 جنيها 

‎بلح البان 15 – 44 جنيها 

‎بلح وردة 16 – 45 جنيها 

‎بلح برتموته 15 – 55 جنيها 

‎بلح أسواني 15 – 44 جنيها 

‎بلح سكوتي 15 – 55 جنيها 

‎بلح جنديلة 15 – 50 جنيها 

‎بلح قرن غزال 30 – 60 جنيها 

‎جوافة 8 – 14 جنيها 

‎رمان 10 – 24 جنيها 

‎فراولة 16 – 22 جنيها 

‎كانتلوب 7 – 11 جنيها

‎ كاكا 20 – 30 جنيها 

‎مانجو 40 – 90 جنيها 

‎بطيخ 16- 60 جنيها 

‎حرنكش 28 – 40 جنيها 

‎نبق 15 – 25 جنيها

‎ قشطة عبد الرازق 50 – 130 جنيها 

‎كيوي 35 – 85 جنيها 

‎أبو فروة 75 – 85 جنيها

‎ باباظ 12 – 15 جنيها 

‎أفوكاتو 60 – 120 جنيها 

‎جنزبيل 60 – 120 جنيها

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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