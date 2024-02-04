شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الأحد فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الأسعار كالتالى:
برتقال بلدي 5 – 7.5 جنيه
برتقال سكري 5 – 7.5 جنيه
برتقال أبو سرة 5.5 – 10.5 جنيه
نارنج 4 – 6 جنيهات
يوسفي 5 – 9 جنيهات
كيمو كوات 18 – 22 جنيها
جريب فروت 4 – 7 جنيهات
ليمون حلو 7 – 10 جنيهات
ليمون بلدي 14– 17 جنيها
ليمون أضاليا 2–5 جنيهات
تفاح أمريكي 25- 45 جنيها
تفاح جولدن 25 – 35 جنيها
تفاح سوري لبناني 20 – 30 جنيها
بلح سيوي 30 – 50 جنيها
بلح ثلاجة 15 – 21 جنيها
بلح شامية 15 – 41 جنيها
بلح ابريمي 17 – 43 جنيها
بلح مركابي 16 – 50 جنيها
بلح أبيض غزال 15 – 44 جنيها
بلح عينات 16 – 45 جنيها
بلح البان 15 – 44 جنيها
بلح وردة 16 – 45 جنيها
بلح برتموته 15 – 55 جنيها
بلح أسواني 15 – 44 جنيها
بلح سكوتي 15 – 55 جنيها
بلح جنديلة 15 – 50 جنيها
بلح قرن غزال 30 – 60 جنيها
جوافة 8 – 14 جنيها
رمان 10 – 24 جنيها
فراولة 16 – 22 جنيها
كانتلوب 7 – 11 جنيها
كاكا 20 – 30 جنيها
مانجو 40 – 90 جنيها
بطيخ 16- 60 جنيها
حرنكش 28 – 40 جنيها
نبق 15 – 25 جنيها
قشطة عبد الرازق 50 – 130 جنيها
كيوي 35 – 85 جنيها
أبو فروة 75 – 85 جنيها
باباظ 12 – 15 جنيها
أفوكاتو 60 – 120 جنيها
جنزبيل 60 – 120 جنيها
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