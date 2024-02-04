شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الأحد فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 4 فبراير استقرارًا داخل أسواق الجملة، لكل الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة. وكانت الأسعار كالتالى: برتقال بلدي 5 – 7.5 جنيه برتقال سكري 5 – 7.5 جنيه ‎برتقال أبو سرة 5.5 – 10.5 جنيه ‎نارنج 4 – 6 جنيهات ‎يوسفي 5 – 9 جنيهات ‎كيمو كوات 18 – 22 جنيها ‎جريب فروت 4 – 7 جنيهات ‎ليمون حلو 7 – 10 جنيهات ‎ليمون بلدي 14– 17 جنيها ‎ليمون أضاليا 2–5 جنيهات ‎تفاح أمريكي 25- 45 جنيها ‎تفاح جولدن 25 – 35 جنيها ‎تفاح سوري لبناني 20 – 30 جنيها ‎ بلح سيوي 30 – 50 جنيها ‎بلح ثلاجة 15 – 21 جنيها ‎بلح شامية 15 – 41 جنيها ‎بلح ابريمي 17 – 43 جنيها ‎بلح مركابي 16 – 50 جنيها ‎بلح أبيض غزال 15 – 44 جنيها ‎بلح عينات 16 – 45 جنيها ‎بلح البان 15 – 44 جنيها ‎بلح وردة 16 – 45 جنيها ‎بلح برتموته 15 – 55 جنيها ‎بلح أسواني 15 – 44 جنيها ‎بلح سكوتي 15 – 55 جنيها ‎بلح جنديلة 15 – 50 جنيها ‎بلح قرن غزال 30 – 60 جنيها ‎جوافة 8 – 14 جنيها ‎رمان 10 – 24 جنيها ‎فراولة 16 – 22 جنيها ‎كانتلوب 7 – 11 جنيها ‎ كاكا 20 – 30 جنيها ‎مانجو 40 – 90 جنيها ‎بطيخ 16- 60 جنيها ‎حرنكش 28 – 40 جنيها ‎نبق 15 – 25 جنيها ‎ قشطة عبد الرازق 50 – 130 جنيها ‎كيوي 35 – 85 جنيها ‎أبو فروة 75 – 85 جنيها ‎ باباظ 12 – 15 جنيها ‎أفوكاتو 60 – 120 جنيها ‎جنزبيل 60 – 120 جنيها

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