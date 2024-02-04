شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: نستقبل الطلاب الوافدين وندمجهم مع قرنائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد الكلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء - الحفل الأول لتخريج طلاب الطب الوافدين دفعة 2023.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ريم الكباريتى مدير روابط الخريجين بالجامعة، والدكتورة شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور نيرة مصطفى مدير مكتب الطلاب الوافدين بكلية الطب.

وفى كلمته هنأ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة الخريجين وذويهم، مشيدا بدور كلية الطب فى تخريج كوادر علمية مميزة؛ كذلك دور الجامعة ممثلا فى إدارة الوافدين ورابطة الخريجين.

وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن الفرص بالمجال الطبى فى مصر تتزايد بشكل مستمر، مؤكدا حرص الجامعة استقبال جميع الطلاب الوافدين ودمجهم مع قرنائهم فى المجتمع الجامعي.

وقدم الدكتور على الأنور الشكر لأولياء الأمور الذين يحصدون اليوم ثمار جهدهم وعطائهم متمنيا للجميع دوام النجاح فى حياتهم العملية، مشيرا أن الكلية لا تألو جهدا لتخريج خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والجدارات التى تمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى، كما أنها تعمل على تهيئة الخريج لمجتمع متغير يتطلب تفاعلا ايجابيا، مؤكدا أن كلية الطب جامعة عين شمس تفتح أبوابها لهم للتدريب و الالتحاق بالدراسات العليا

كما أوضح ا.د على الانور أن كلية طب عين شمس مصنفة ضمن أول ٢٠٠ كلية على العالم، مضيفا اننا نسعى للوصول إلى أول ٥٠ كلية على العالم.