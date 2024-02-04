شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تفتتح قسم "الحياة الكنسية" بمعهد الدراسات المسيحية بببا والفشن وسمسطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وبدأ اليوم بالقداس الإلهي، الذي تولّى خدمته صاحبا النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا إسطفانوس أسقف الإيبارشية، ثم افتتحا صاحبا النيافة القسم الجديد، حيث ألقى نيافة الأنبا رافائيل محاضرة عن "الأسرار والوحدة".

وفي الإطار ذاته ألقى نيافته محاضرة عن "آيات عسرة الفهم" في الاجتماع العام بالإيبارشية، أمس الأول.

يُذكر أن "معهد الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية" يحمل اسم المتنيح نيافة الأنبا أثناسيوس مطران بنى سويف السابق، كما بدأ نشاطه في عام 2017.