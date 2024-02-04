مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك يترأس قداس افتتاح سنة الصلاة بالإيبارشية

القاهرة - سامية سيد - ترأس أمس، الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس افتتاح سنة الصلاة بالإيبارشية، وذلك بكنيسة مار جرجس، بسوهاج.

وشارك فى الصلاة عدد من كهنة الإيبارشية، بحضور الأب رمزى جريج، رئيس الرهبنة اللعارزية بالشرق الأوسط، كما تحدث المطران فى كلمة العظة حول "الحاجة إلى الصلاة".

وتأمل راعى الإيبارشية قائلًا إن كنت بارًا، فما حاجتى إلى الصلاة. فالبرارة تهدينى إلى الصواب، والمستجيب عالم بما احتاج إليه". لماذا نصلي؟ لأن الصلاة هى أسمى ربط المحبة، التى توثقنا بالله، إذ تعوّدنا محادثته، وتهدينا إلى محبة الحكمة الحقيقية.

وعقب الذبيحة الإلهية، أعطى الأب رمزى كلمة عن "معنى الصلاة وأنواع الصلاة فى حياتنا"، حيث تناول الفرق بينها، وبين الصلوات فى العهد القديم بقوله: التدين الطبيعى فى العهد القديم وهو محاوله الوصول الله، أما العهد الجديد بأن الله نزل إلينا، ليحيينا، ويقيم علاقه حب مع الإنسان، ويؤسس علاقة الأبوة، التى تقوم على الحب المجانى الكامل، وبلا حدود، حيث أن الحب هو علاقة حصرية بين الإنسان، والله.