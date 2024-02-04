شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تكشف موانع استخدام المسكنات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن موانع استخدام المسكنات وقالت هيئة الدواء : قبل تناول المسكنات يجب مراجعة مقدم الرعاية الصحية؛ حيث أنه يحذر استخدامها فى الحالات التالية:
1. وجود تاريخ مرضى لنزيف فى الجهاز الهضمي.
2. وجود قرح متكررة بالمعدة.
3. قصور شديد فى الكلى أو الكبد.
4. القصور والهبوط الشديد بالقلب.
5. وجود أى نزيف نشط.
وحذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الإفراط فى تناول المسكنات؛ لما قد تسببه من أضرار صحية، مثل قصور وظائف الكلى.
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