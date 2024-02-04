شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تكشف موانع استخدام المسكنات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن موانع استخدام المسكنات وقالت هيئة الدواء : قبل تناول المسكنات يجب مراجعة مقدم الرعاية الصحية؛ حيث أنه يحذر استخدامها فى الحالات التالية:​​

1. وجود تاريخ مرضى لنزيف فى الجهاز الهضمي.​

2. وجود قرح متكررة بالمعدة.​​

3. قصور شديد فى الكلى أو الكبد​.​

4. القصور والهبوط الشديد بالقلب. ​​

5. وجود أى نزيف نشط. ​​

وحذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الإفراط فى تناول المسكنات؛ لما قد تسببه من أضرار صحية، مثل قصور وظائف الكلى.​