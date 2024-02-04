عروض مسرحية عن أهمية التضامن مع فلسطين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأحد، فعاليات اليوم الحادى عشر لمشاركة جناح الأزهر الشريف الثامنة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته الـ55، وسط إقبال كبير وحرص من رواد المعرض بمختلف فئاتهم وأعمارهم، للاطلاع على أحدث إصدارات الأزهر الشريف بمختلف هيئاته وقطاعاته، وزيارة ركن الفتوى، والطفل، وقطاع المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى المشاركة فى الفعاليات المتنوعة والندوات التثقيفية التى ينظمها جناح الأزهر بشكل يومي، والتى لاقت استحسان وإشادة جميع الزوار.

ويواصل جناح الأزهر الشريف الفعاليات والأنشطة الخاصة بالاحتفاء باليوم الدولى للأخوة الإنسانية، والذى يوافق الرابع من فبراير، حيث تم التوقيع على وثيقة "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك" فى 4 فبراير 2019 بأبو ظبي، من قِبل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيبّ".

تهدف الفعاليات التى يقدمها جناح الأزهر الشريف، إلى تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية، وتسليط الضوء على أهمية التعايش السلمي، ونبذ التعصب والتفاعل البنّاء بين الثقافات والأديان المختلفة، وقد بدأت الفعاليات بابتهالات، وقصائد وعروض مسرحية ألقت الضوء على أهمية التضامن الإنسانى والدفاع عن فلسطين، وأهمية تعزيز رسالة السلام والتسامح فى المجتمعات الحديثة، فضلًا عن تعميق قيم الأخوة والتضامن والتعاون بين الأفراد والشعوب، كما ارتدى جميع العاملين بالقطاعات المختلفة للأزهر الشريف وأركان جناح الأزهر زى موحد مكتوب عليه شعار " سلام"، باللون الأخضر للتعبير عن التضامن، وإيصال رسالة سلام لزوار جناح الأزهر، كما تم وضع لافتات توضيحية لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية والتعريف بها.

ويستكمل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، سلسة "محطات فى مسيرة عالم أزهري"، بندوة تثقيفية عن حياة فضيلة العالم الجليل المحدِّث الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويديرها الدكتور أيمن الحجار، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

كما يعقد جناح الأزهر ندوة تثقيفية بعنوان، " وعاظ الأزهر وواعظاته.. والمشاركة الإيجابية فى صناعة الوعى المجتمعي"، بحضور الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، والدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الجندي، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، ويدير الندوة الباحث محمود محمد، الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية.

واحتفى جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بالفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية للعام ٢٠٢٤م، بعد أن أعلن المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، خلال مؤتمر صحفى عالمى عقد فى أبوظبى الجمعة، أسماء المكرمين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية للعام 2024؛ حيث أضاءت شاشات العرض الكبرى بجناح الأزهر، بصور البروفيسور السير مجدى يعقوب، جراح القلب المصرى الشهير

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 55، فى الفترة من 24 يناير الجارى حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.