شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يجازى نائبى رئيس حى العجوزة لقطاع أرض اللواء وملف النظافة والان مع تفاصيل الخبر
وشمل قرار محافظ الجيزة مجازاة مدير إدارة الإشغالات بحى العجوزة لقطاع أرض اللواء للتقصير في المتابعة لحالة الإشغالات وتواجد التعديات على الطريق العام بقطاع أرض اللواء، مشددًا على تحقيق الإنضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحال العامة علي حرم الطريق وارصفة المشاة.
كما قرر المحافظ مجازاة مدير المواقف بأرض اللواء التابع لجهاز النقل الجماعي لعدم التزام مسئولي الموقف بالتواجد لمتابعه انتظام العمل بداخله.
وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين علي الوجه الامثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة مشدداً على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.
كما قرر المحافظ تكليف أحمد إبراهيم فهمي نائباً لرئيس حي إمبابة ومحمود عبد اللطيف محمد حسبو نائباً لرئيس حي العجوزة في اطار خطه المحافظة نحو ضخ دماء جديدة بالأحياء والمراكز وتصعيد القيادات لتحسين سير العمل.
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